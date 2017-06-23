Джошуа встретился с Дэвисом и Бенном

Не все боксеры такие феномены как Ломаченко, который сходу начал сражаться с сильными оппонентами...

Этот человек был отличным футболистом и сейчас вызывает уважение. Не ищет счастья в других днепра...

А причем тут Аль Ахли город реально инновационный и на побережье красного моря, и Мариуполь, не х...

А что, может Ярмола наконец то лигу чемпионов возьмет только азиатскую

Хотел бы я посмотреть на игроков Динамо в Аль-Ахли . Коля-ширинка или Ярмола туда поедет ? Они в...