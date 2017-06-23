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Украинец Сиренко выиграл очередной бой нокаутом

Жертвой боксера стал Джани Кагуру

  • 23.06.2017 23:43
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ringside24.com. Владислав Сиренко
© ringside24.com. Владислав Сиренко

Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (3-0, 3 КО) сегодня в Кейптауне, ЮАР, одержал свою третью победу на профессиональном ринге, нокаутировав в первом раунде боксера из Зимбабве Джани Кагуру.

Как и предыдущие два своих поединка, этот бой Сиренко затягивать не стал, разгромив своего оппонента менее чем за полминуты. Очевидно, что Владислав уже готов выходить на следующий уровень и проводить поединки с более опытными бойцами, которые смогут продержаться против него хотя бы 1-2 раунда - уж слишком хорош украинец с его немалым любительским опытом для начинающих африканских боксеров.

Источник — Boxingnews

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