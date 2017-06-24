Деонтей УАЙЛДЕР: «Хирн купил пояс для Джошуа»

Британский промоутер Эдди Хирн надеется, что чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер все-таки примет его выгодное предложение и согласится на бой с Диллианом Уайтом. Хирн сделал несколько предложений команде Уайлдера, промоутеру Лу ДиБелле и советнику Уайлдера Элу Хэймону, но в ответ американский боксер разразился гневными ругательствами в социальных сетях и ответил отказом.

Хирн удивлен такой реакцией со стороны команды Уайлдера, и такими жаркими дискуссиями в соцсетях, которые развернулись между ним, Уайлдером и Лу ДиБеллой, потому что считает бой с Уайтом отправной точкой для унификации титулов между Уайлдером и Джошуа.

«Я сделал несколько предложений команде Эла Хэймона и мы ждем окончательного ответа, но Уайлдер уже озвучил свою позицию. Думаю, Уайлдер дал всё ясно понять в Инстаграме. Это отличное предложение и хороший карьерный шаг — заработать много денег за настоящий бой. Если Уайлдер одержит уверенную победу, то может сразу рассчитывать на унификацию титулов с Энтони Джошуа.

Со стороны команды Уайлдера я вижу просто нежелание встречаться с Диллианом. Они знают, что Уайт крепкий орешек. Будем надеяться, что разум возобладает над эмоциями и мы сможем дать публике настоящий конкурентный бой супертяжей», - заявил Эдди Хирн.

А чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер в социальных сетях продолжает призывать Эдди Хирна начинать процесс покупки пояса чемпиона для Диллиана Уайта. На этой неделе Хирн сделал американцу официальное предложение в размере 3 миллионов долларов за бой против Диллиана Уайта. Уайлдер ответил отказом, потому что, по его словам, ему нужен объединительный поединок с Энтони Джошуа и поэтому Уайлдер согласен выйти против Уайта «всего» за 7 миллионов.

Для Уайлдера бой с Уайтом смотрится интересно на фоне бесперспективной с финансовой точки зрения защиты против официального претендента Бермейна Стиверна. Поскольку WBC настаивает на обязательном поединке Уайлдер - Стиверн, потребуется особая договоренность, чтобы организовать бой с Уайтом. Уайлдер хочет поднять ставки, утверждая, что Хирн купил пояс для Джошуа у Чарльза Мартина.

«Если Уайт серьезно настроен, то Эдди Хирн должен следовать процедурам и получить этот бой. Он купил пояс для Джошуа у Чарльза Мартина, посмотрим, как он придет и купит мой. Сделайте услугу для британцев и заткните американского чемпиона WBC. Думаете это игра, но обещаю вы увидите, как я стою над вашим телом, когда дым от выстрелов рассеется», - заявил Уайлдер.