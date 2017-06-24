Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Николай Буценко проигрывает финал и берет серебро домашнего ЧЕ

Украинец добыл медаль домашнего первенства Европы

  • 24.06.2017 17:38
  • 358 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Николай Буценко проигрывает финал и берет серебро домашнего ЧЕ

Украинский боксер Николай Буценко завоевал «серебро» домашнего чемпионата Европы.

В финальном поединке весовой категории до 56 кг Буценко проиграл раздельным решением судей англичанину Питеру Макгрейлу – 0:2.

Чуть позже в финалах чемпионата выступит еще три украинца. Прямая трансляция здесь.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.