Украинский боксер Николай Буценко завоевал «серебро» домашнего чемпионата Европы.
В финальном поединке весовой категории до 56 кг Буценко проиграл раздельным решением судей англичанину Питеру Макгрейлу – 0:2.
Чуть позже в финалах чемпионата выступит еще три украинца. Прямая трансляция здесь.
Источник — Sport.ua
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