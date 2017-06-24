Юрий Шестак принес сборной Украины по боксу первое «золото» домашнего чемпионата Европы, который проходит в Харькове.
В финале боксерского турнира весовой категории до 60 кг Шестак раздельным решением судей победил россиянина Габила Мамедова – 3:2.
Во втором раунде судья зафиксировал у Шестака стоячий нокдаун, но украинец справился и сумел добыть победу.
Ранее Николай Буценко проиграл свой финал, завоевав «серебро».
Источник — Sport.ua
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