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Юрий Шестак – чемпион Европы по боксу

Сборная Украины добыла первое «золото» домашнего чемпионата Европы

  • 24.06.2017 17:48
  • 394 просмотров
  • 2 комментария
Метки
dozor.kharkov.ua
© dozor.kharkov.ua

Юрий Шестак принес сборной Украины по боксу первое «золото» домашнего чемпионата Европы, который проходит в Харькове.

В финале боксерского турнира весовой категории до 60 кг Шестак раздельным решением судей победил россиянина Габила Мамедова – 3:2.

Во втором раунде судья зафиксировал у Шестака стоячий нокдаун, но украинец справился и сумел добыть победу.

Ранее Николай Буценко проиграл свой финал, завоевав «серебро».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Tyigena
    online
      Tyigena, 24.06.2017 18:08
    0
    МОЛОДЦА!
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    airwolf77
    online
      airwolf77, 24.06.2017 18:12
    0
    молодца Юра ! а кто енто Габил Мамедов? чистейшая азербайджанская фамилия....как все запущено на расее...теперь хочу услышать вопли бурятоботов...он же победил русского парня
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