Сборная Украины по боксу добыла второе золото на домашнем чемпионате Европы!

Александр Хижняк в весовой категории до 75кг стал чемпионом Европы. В финальном поединке наш боксер не оставил ни единого шанса сопернику, азербайджанцу Камрану Шахсуварлы, победив единогласным решением судей 5:0.

Хижняк владел инициативой на протяжении всего боя, не позволив сопернику рассчитывать на что-то большее, чем «серебро».

Ранее «золото» добыл Юрий Шестак, а «серебро» Николай Буценко.