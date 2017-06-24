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Александр Хижняк добывает вторую победу для Украины на ЧЕ

Еще один украинский боксер стал чемпионом Европы

  • 24.06.2017 19:13
  • 727 просмотров
  • 2 комментария
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XSPORT.ua
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Сборная Украины по боксу добыла второе золото на домашнем чемпионате Европы!

Александр Хижняк в весовой категории до 75кг стал чемпионом Европы. В финальном поединке наш боксер не оставил ни единого шанса сопернику, азербайджанцу Камрану Шахсуварлы, победив единогласным решением судей 5:0.

Хижняк владел инициативой на протяжении всего боя, не позволив сопернику рассчитывать на что-то большее, чем «серебро».

Ранее «золото» добыл Юрий Шестак, а «серебро» Николай Буценко.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    serge1234
      serge1234, 24.06.2017 19:20
    +1
    Тут вообще без вопросов. В одну калитку.
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    pylyporlyk
    online
      pylyporlyk, 24.06.2017 19:21
    0
    Кращий боксeр чeмпіонату нeзалeжно від ваги
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