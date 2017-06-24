Сборная Украины по боксу добыла второе золото на домашнем чемпионате Европы!
Александр Хижняк в весовой категории до 75кг стал чемпионом Европы. В финальном поединке наш боксер не оставил ни единого шанса сопернику, азербайджанцу Камрану Шахсуварлы, победив единогласным решением судей 5:0.
Хижняк владел инициативой на протяжении всего боя, не позволив сопернику рассчитывать на что-то большее, чем «серебро».
Ранее «золото» добыл Юрий Шестак, а «серебро» Николай Буценко.
Источник — Sport.ua
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