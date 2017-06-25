Силлах уступил поляку Пастернаку решением судей

Украинский супертяжеловес Исмаил Силлах (25-3, 19 КО) в напряженном противостоянии потерпел поражение от поляка Матеуша Пастернака (39-4, 26 КО).
Украинец неплохо начал бой, однако уже во втором раунде польский боксер перехватил инициативу на себя и смог отправить Силлаха на настил в четвертой трехминутке. В восьмом раунде Силлах также отправил поляка в нокдаун, однако одержать досрочную победу не сумел.
Последние две трехминутки прошли практически на равных. Исход боя решили судьи, которые отдали победу Мастернаку. Поляк победил украинского боксера с практически минимальным перевесом - 95:93, 95:93 и 96:92.
Источник — Sport.ua
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