Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Силлах уступил поляку Пастернаку решением судей

Украинец отправил соперника в нокдаун, но этого не хватило для победы

  • 25.06.2017 09:17
  • 51 просмотров
  • 0 комментария
Метки
xsport.ua
© xsport.ua

Украинский супертяжеловес Исмаил Силлах (25-3, 19 КО) в напряженном противостоянии потерпел поражение от поляка Матеуша Пастернака (39-4, 26 КО).

Украинец неплохо начал бой, однако уже во втором раунде польский боксер перехватил инициативу на себя и смог отправить Силлаха на настил в четвертой трехминутке. В восьмом раунде Силлах также отправил поляка в нокдаун, однако одержать досрочную победу не сумел.

Последние две трехминутки прошли практически на равных. Исход боя решили судьи, которые отдали победу Мастернаку. Поляк победил украинского боксера с практически минимальным перевесом - 95:93, 95:93 и 96:92. 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.