Гловацки выиграл первый бой после поражения от Усика

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе поляк Кшиштоф Гловацки (27-1, 17 КО) успешно вернулся в ринг после поражения от украинца Александра Усика, победив техническим нокаутом в пятом раунде турецкого боксера Хинзи Алтункайю (29-1, 17 КО).



Гловацки доминировал в ринге с самого начала боя и уже во втором раунде отправил своего оппонента в нокдаун. Алтункайя поднялся и смог выстоять до конца раунда, но конкуренцию экс-чемпиону в ринге он составить не мог.



После доминантных третьего и четвертого раундов в пятом Гловацки еще дважды отправлял своего оппонента на помост ринга, и на шестой раунд Алтункайя уже не вышел, отказавшись от продолжения борьбы - технический нокаут.