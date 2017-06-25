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Гловацки выиграл первый бой после поражения от Усика

Поляк деклассировал турецкого боксера Хинзи Алтункайю

  • 25.06.2017 15:27
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Бывший чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе поляк Кшиштоф Гловацки (27-1, 17 КО) успешно вернулся в ринг после поражения от украинца Александра Усика, победив техническим нокаутом в пятом раунде турецкого боксера Хинзи Алтункайю (29-1, 17 КО).

Гловацки доминировал в ринге с самого начала боя и уже во втором раунде отправил своего оппонента в нокдаун. Алтункайя поднялся и смог выстоять до конца раунда, но конкуренцию экс-чемпиону в ринге он составить не мог.

После доминантных третьего и четвертого раундов в пятом Гловацки еще дважды отправлял своего оппонента на помост ринга, и на шестой раунд Алтункайя уже не вышел, отказавшись от продолжения борьбы - технический нокаут.

Источник — Boxingnews

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