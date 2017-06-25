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«Российского боксера Мамедова засудили, отдав бой в пользу украинца»

Генсек федерации бокса России обещает вынести этот вопрос на исполкоме AIBA

  • 25.06.2017 15:55
  • 1640 просмотров
  • 6 комментария
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facebook.com/UkrainianBoxingFederation. Юрий Шестак
© facebook.com/UkrainianBoxingFederation. Юрий Шестак

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что российская сторона обсудит на исполкоме Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) качество судейства на чемпионате Европы в Харькове.

«В финале весовой категории до 60 кг нашего боксера Габила Мамедова засудили, он и во втором раунде в нокдаун послал, и в третьем не дал шансов сопернику. Отдали бой в пользу украинца Юрия Шестака.

Мы будем обсуждать этот вопрос на исполкоме AIBA, который пройдет в июле в Москве. Обсудим, почему так судят, это неправильно», – сказал Кремлев.

Напомним, сборная России заняла второе место на чемпионате Европы, который проходил в Харькове. Первое место в общекомандном зачете завоевала сборная Украины.

Источник — Р-Спорт

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Комментарии
    bsdmk
      bsdmk, 25.06.2017 16:10
    +3
    параша она и есть параша!
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 25.06.2017 16:13
    -18
    Комментарий свернут. Показать
    Бой был равным, а насчет нокдауна, то я сильно сомневаюсь что он был. Таких нокдаунов можно в каждом раунде пару-тройку раз отсчитывать. У президента федерации бокса России что-то с головой...
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 25.06.2017 16:13
    +4
    В Рабссии даже в боксе генсеки
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    zarhsinskiy
    online
      zarhsinskiy, 25.06.2017 16:18
    0
    исполком в москве...ну да.тогда обсуждайте что хотите...
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    антиМордва
      антиМордва, 25.06.2017 16:21
    +4
    На Параші куди не ткни - скрізь "ісконно русскіє - наслєднікі Русі" У спорті, політиці, культурі... Щоб мокші робили без сотні окупованих народів, тим більше зараз, коли лавка з допінгом зачинилась ?
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 25.06.2017 16:21
    +3
    "...Российский боксер Мамедов"... мельчают скрепы... скоро пойдут Дауншвили, Путиладзе... а потом и Ли Пуй, Во Пу, Мед Дми Лунь ... и т.д...
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