«Российского боксера Мамедова засудили, отдав бой в пользу украинца»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что российская сторона обсудит на исполкоме Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) качество судейства на чемпионате Европы в Харькове.
«В финале весовой категории до 60 кг нашего боксера Габила Мамедова засудили, он и во втором раунде в нокдаун послал, и в третьем не дал шансов сопернику. Отдали бой в пользу украинца Юрия Шестака.
Мы будем обсуждать этот вопрос на исполкоме AIBA, который пройдет в июле в Москве. Обсудим, почему так судят, это неправильно», – сказал Кремлев.
Напомним, сборная России заняла второе место на чемпионате Европы, который проходил в Харькове. Первое место в общекомандном зачете завоевала сборная Украины.
Источник — Р-Спорт
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