«Российского боксера Мамедова засудили, отдав бой в пользу украинца»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что российская сторона обсудит на исполкоме Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) качество судейства на чемпионате Европы в Харькове.



«В финале весовой категории до 60 кг нашего боксера Габила Мамедова засудили, он и во втором раунде в нокдаун послал, и в третьем не дал шансов сопернику. Отдали бой в пользу украинца Юрия Шестака.



Мы будем обсуждать этот вопрос на исполкоме AIBA, который пройдет в июле в Москве. Обсудим, почему так судят, это неправильно», – сказал Кремлев.



Напомним, сборная России заняла второе место на чемпионате Европы, который проходил в Харькове. Первое место в общекомандном зачете завоевала сборная Украины.