Адамек победил Хаумоно

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях 40-летний поляк Томаш Адамек вернулся на ринг после поражения нокаутом от американца Эрика Молины, победив единогласным решением судей 41-летнего австралийца Соломона Хаумоно (24-4-2, 21 КО).
Адамек контролировал ситуацию в ринге на протяжении всего поединка, но ни разу не приблизился к досрочной победе над соперником, который далеко не отличается крепким подбородком. После 10 раундов боя судьи отдали победу Томашу Адамеку со счетом 100:90, 99:91 и 99:91.
Источник — Boxingnews
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