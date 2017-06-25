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Адамек победил Хаумоно

Поляк победно вернулся после поражения нокаутом от Эрика Молины

  • 25.06.2017 16:25
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kronika24.pl. Томаш Адамек и Соломон Хаумоно
© kronika24.pl. Томаш Адамек и Соломон Хаумоно

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях 40-летний поляк Томаш Адамек вернулся на ринг после поражения нокаутом от американца Эрика Молины, победив единогласным решением судей 41-летнего австралийца Соломона Хаумоно (24-4-2, 21 КО).

Адамек контролировал ситуацию в ринге на протяжении всего поединка, но ни разу не приблизился к досрочной победе над соперником, который далеко не отличается крепким подбородком. После 10 раундов боя судьи отдали победу Томашу Адамеку со счетом 100:90, 99:91 и 99:91.

Источник — Boxingnews

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