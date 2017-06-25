Новый рейтинг WBA: Кличко на 5-й позиции, Руденко на 10-й

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала свой новый рейтинг боксеров супертяжелой весовой категории. В топ-15 рейтинга практически не произошло никаких существенных изменений. Украинец Андрей Руденко вошел в топ и занял 10-ю позицию рейтинга. Британец Диллиан Уайт, занимавший еще в прошлом месяце 12-ю строчку, по непонятной причине покинул топ-15 рейтинга WBA.



29 апреля в Лондоне легендарный украинец Владимир Кличко (64-5, 53 КО) и британец Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) разыграли вакантный титул объединенного "Супер" чемпиона WBA в супертяжёлом весе. После поражения, Владимир оказался на 5-й позиции рейтинга WBA, а Энтони Джошуа, рано или поздно, придётся сразиться с 1-м номером рейтинга кубинцем Луисом Ортисом (27-0, 23 КО), который ранее был назначен обязательным претендентом и теперь, через суд, грозится добиваться боя с Джошуа.



Титул обычного, «регулярного» чемпиона WBA должны были разыграть 3 июня 45-летний Шеннон Бриггс и 44-летний Фрес Окендо. Победитель боя Бриггс - Окендо обязан был встретиться с 40-летним Александром Устиновым, занимающем 2-ю позицию в рейтинге. Однако, Шеннон Бриггс провалил допинг-тест и бой отменили.



Владимир Хрюнов, сопромоутер белорусского cупертяжеловеса Александра Устинова, заявлял, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) должна уже принять решение относительно ситуации вокруг титула WBA Regular - титула обычного чемпиона в супертяжелом весе. После появления информации о положительном тесте Бриггса, Владимир Хрюнов подал заявку в WBA о замене скандального американца на Александра Устинова и планировал бой Окендо - Устинов на 8 июля в Лондоне, в том же боксерском шоу, где будет участвовать британец Хьюи Фьюри и планировал вернуться на ринг его скандальный двоюродный братец - Тайсон Фьюри, так как еще одним сопромоутером Устинова является известный британский промоутер Френк Уоррен, который и устраивает этот боксерский вечер.



Но, как видно с обновленного рейтинга, ситуация вокруг титульного боя за «регулярный» пояс чемпиона WBA пока «заморожена» и резолюцию WBA все еще не приняла.



1 Луис Ортис

2 Александр Устинов

3 Шеннон Бриггс *

4 Фрес Окендо

5 Владимир Кличко

6 Мануэль Чарр

7 Джаррелл Миллер

8 Кубрат Пулев

9 Тревор Брайан

10 Андрей Руденко

11 Би Джей Флорес

12 Отто Валлин

13 Кристиан Хаммер

14 Киотаро Фуджимото

15 Гильермо Джонс