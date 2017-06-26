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Александр ПОВЕТКИН: «Руденко будет цепляться за этот шанс»

Российский боксер поделился ожиданиями от боя с украинцем

  • 26.06.2017 10:49
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tofight.ru. Александр Поветкин
© tofight.ru. Александр Поветкин

Российский боксер Александр Поветкин подходит к поединку с украинцем Андреем Руденко в своей лучшей физической форме.

Поединок между Поветкиным и Руденко за титул Интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе пройдет 1 июля в Москве.

«У меня хорошая форма. Сейчас готовимся и к бою подойдем в лучшей форме. Руденко будет готовиться очень хорошо, это его шанс, и он будет за него цепляться. Я думаю, что будет хороший бой», - сказал Поветкин.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание «временного» чемпиона мира WBO с канадцем Бермейном Стиверном, который был отменен. До этого у Поветкина сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.

В активе россиянина 31 победа (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 - нокаутом) и два поражения.

Источник — ТАСС

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