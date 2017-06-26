Тайсон ФЬЮРИ: «Сейчас я самый толстый в своей жизни»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Тайсон Фьюри, лишившийся своих поясов из-за проблем с допингом и наркотиками, заявил, что все еще имеет лишний вес, однако после пары разогревочных боев готов встретиться с действующим обладателям титулов WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа.

«Цыганский Король», который все еще не получил боксерскую лицензию, надеется вернуться осенью на ринг, а в следующем году провести поединок с Энтони Джошуа. Об этом Фьюри заявил на благотворительном вечере по случаю столетия боксерского клуба Collyhurst & Moston. Тайсон признает, что все еще имеет лишний вес, однако заявляет, что не растерял боксерских навыков.

«Как видите, я сейчас самый толстый в своей жизни, я жирный ублюдок, - цитирует Фьюри The Sun. – У меня было слишком много карри и пирогов. Но я начал тренироваться только через два года после того, как оказался на самом дне, а сейчас у меня осталось только восемь лишних килограммов. Честно говоря, у меня есть еще кое-что: я собираюсь вернуться в сентябре - октябре. У меня будет пару разогревочных боев, чтобы сжечь немного жира, а потом мы устроим большой поединок. Все говорят, что Джошуа большой и опасный, но если я не смогу победить тяжелоатлета, то тогда, должно быть, я не боксер».