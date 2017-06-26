Эгис КЛИМАС: Мы будем очень рады провести бой против Гильермо Ригондо

Менеджер чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко (7-1, 5 КО) Эгис Климас ответил на выпад команды кубинца Гильермо Ригондо (18-0, 12 КО) и заверил, что он лично только «за» проведение боя, но общаться нужно с Top Rank:

«Эгис Климас не выходит в ринг, Эгис Климас не организовывает поединки, Эгис Климас только работает с теми, кто этим занимается. Ригондо и его команда знают номер TopRank. Если представитель TopRank придет ко мне и скажет, что Ригондо готов к поединку, тогда я буду говорить с Ломаченко об этом бое.

Если они намерены прийти в TopRank и сказать, что хотят провести бой, а те согласятся и свяжутся с ними, то нет никаких проблем. Я лично не выхожу в ринг, не дерусь и не тренируюсь, не делаю бои. Но если они действительно хотят боя во втором полусреднем весе, то мы будем очень рады провести такой бой.

Если они успеют сделать все это, чтобы бой прошел в августе, то мы будем счастливы провести следующий поединок против Ригондо».