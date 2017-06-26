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Эгис КЛИМАС: Мы будем очень рады провести бой против Гильермо Ригондо

Менеджер Василия Ломаченко заверил, что он лично только «за» проведение боя

  • 26.06.2017 12:59
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boxnews.com.ua. Эгис Климас (слева) и Василий Ломаченко (справа)
© boxnews.com.ua. Эгис Климас (слева) и Василий Ломаченко (справа)
Менеджер чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко (7-1, 5 КО) Эгис Климас ответил на выпад команды кубинца Гильермо Ригондо (18-0, 12 КО) и заверил, что он лично только «за» проведение боя, но общаться нужно с Top Rank:
 
«Эгис Климас не выходит в ринг, Эгис Климас не организовывает поединки, Эгис Климас только работает с теми, кто этим занимается. Ригондо и его команда знают номер TopRank. Если представитель TopRank придет ко мне и скажет, что Ригондо готов к поединку, тогда я буду говорить с Ломаченко об этом бое.
 
Если они намерены прийти в TopRank и сказать, что хотят провести бой, а те согласятся и свяжутся с ними, то нет никаких проблем. Я лично не выхожу в ринг, не дерусь и не тренируюсь, не делаю бои. Но если они действительно хотят боя во втором полусреднем весе, то мы будем очень рады провести такой бой.
 
Если они успеют сделать все это, чтобы бой прошел в августе, то мы будем счастливы провести следующий поединок против Ригондо».
 
Напомним, ранее сообщалось, что менеджером Александра Усика стал Эгис Климас

Источник — BoxingScene

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