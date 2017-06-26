Бой Фьюри – Паркер состоится в Манчестере 23 сентября

Команде официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе британца Хьюи Фьюри (20-0, 10 КО) удалось добиться своего - договориться о бое с чемпионом WBO новозеландцем Джозефом Паркером (23-0, 18 KO) на своей территории, более того - в родном городе Хьюи Манчестере.



Бой Паркера с Хьюи Фьюри, который всеми правдами и неправдами избегал этого поединка на территории Новой Зеландии, состоится в Манчестере 23 сентября. Правда, при одном условии: если Хьюи Фьюри перед этим выиграет свой «разминочный» бой 8 июля и не получит в нем травм или повреждений.

