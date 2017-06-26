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Бой Фьюри – Паркер состоится в Манчестере 23 сентября

Стали известны дата и место поединка

  • 26.06.2017 13:13
  • 322 просмотров
  • 2 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Команде официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе британца Хьюи Фьюри (20-0, 10 КО) удалось добиться своего - договориться о бое с чемпионом WBO новозеландцем Джозефом Паркером (23-0, 18 KO) на своей территории, более того - в родном городе Хьюи Манчестере.

Бой Паркера с Хьюи Фьюри, который всеми правдами и неправдами избегал этого поединка на территории Новой Зеландии, состоится в Манчестере 23 сентября. Правда, при одном условии: если Хьюи Фьюри перед этим выиграет свой «разминочный» бой 8 июля и не получит в нем травм или повреждений.
 

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    u.l.s.w
      u.l.s.w, 26.06.2017 13:22
    0
    Буду за пуэрториканца, потому что они долго умеют висеть на одной руке на большой высоте.
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    Jeck
      Jeck, 26.06.2017 13:52
    +1
    u.l.s.w, 26.06.2017 13:22
    Буду за пуэрториканца, потому что они долго умеют висеть на одной руке на большой высоте.
    Один з них британець, інший з Нової Зеландії.
    Пуерторіканець -це хто ?
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