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Россиянин Ковалев подал протест на результат боя с Уордом

Но сам боксер не верит в эффективность таких мер

  • 26.06.2017 16:22
  • 487 просмотров
  • 3 комментария
Метки
izvestia.kiev.ua. Сергей Ковалев и Андре Уорд
© izvestia.kiev.ua. Сергей Ковалев и Андре Уорд

Российский боксер Сергей Ковалев подал протест на результат боя с американцем Андре Уордом. Об этом россиянин сообщил журналистам.

«Моя команда, менеджеры и промоутер Кэти Дува уже подали протест, - сказал Ковалев. - Он вряд ли что-то изменит: максимум, что от него можно добиться, это дополнительный реванш, который не прописан в контракте. Уорд условия контракта, который был подписан еще в 2015 году, выполнил: взял реванш. Если только комиссия, пересмотрев спорную остановку боя, решит, что она была неправильной, и были удары ниже пояса».

Ковалев уступил Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня и не смог вернуть титулы Международной боксерской Федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер считает, что удары были ниже пояса. Впоследствии Дува заявляла о желании подать протест.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 26.06.2017 16:38
    +3
    Захотілося чергової порції пропущених ударів по голові (... і по яйкам) ? ...на момент зупинки бою лаптеног суттєво програвав, суддя його по-суті врятував від побиття!
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    Евгений Нескажу
      Евгений Нескажу, 26.06.2017 16:44
    +1
    Учитесь достойно проигрывать, козломордые!!
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    bullyUA
      bullyUA, 26.06.2017 16:46
    0
    А в спортлото он протест не подавал?
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