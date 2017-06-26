Андрей РУДЕНКО: «С удовольствием принял приглашение команды Поветкина»

Украинский супертяжеловес Андрей Руденко, которому 1 июля предстоит встретиться в ринге с экс-чемпионом мира Александром Поветкиным, поделился своими ожиданиями от будущего боя, а также рассказал о своей возможной тактике в поединке.

По словам Руденко, он принял предложение команды Поветкина о проведении боя с радостью, а работа в тренировочном лагере россиянина в качестве спарринг-партнера вряд ли поможет ему в поединке.

«Принял приглашение от команды Поветкина с удовольствием, - отметил Руденко. – Буду показывать свою технику и тактику. Александр – боец с хорошей школой… Если же говорить о его главных поединках, то у Поветкина был тяжелый бой с Владимиром Кличко. Я смотрел его, и Александру было действительно трудно.

Буду стараться действовать разнообразно. Но не готов сейчас рассказать о том, какой у меня будет тактический план на бой – вы все увидите на ринге. Спарринги с Поветкиным? Ну, может быть что-то у меня и осталось в памяти, но точно не скажу».