Ригондо согласился драться с Ломаченко во втором полулегком весе

После того, как чемпион мира по версиям WBA и IBO во втором легчайшем весе кубинец Гильермо Ригондо выразил желание провести бой с чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко, менеджер украинца Эгис Климас заявил в комментарии Boxing Scene, что команда Ломачеко готова к такому бою, но только в том случае, если он пройдет не в полулегком весе, как этого хочет Ригондо, а в нынешнем весе Ломаченко - втором полулегком.

После этого команда Ригондо обнародовала свое заявление о том, что они «готовы вскрыть блеф менеджера Ломаченко», согласившись драться с Василием во втором полулегком весе.

Эгис Климас на это ответил, что он не решает такие вопросы, поскольку промоутером Ломаченко является не он, а компания Top Rank, но если в Top Rank согласуют этот вопрос, то он без проблем даст свое добро на проведение поединка Ломаченко - Ригондо.

Хуже всего в ситуации со Ломаченко, Ригондо и Салидо, как и в ситуациях со многими другими интересными боями, которые могут (или могли) состояться, но пока так и не состоялись, то, что публика почему-то больше готова платить деньги за цирковое шоу в виде «боя» Флойда Мейвезера с Конором Макгрегором, но не за действительно интересные со спортивной точки зрения поединки.