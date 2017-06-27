ФЬЮРИ: «Макгрегор нокаутирует Мейвезера в первом раунде»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри сделал шокирующий прогноз на бой легенды бокса Флойда Мейвезера со звездой ММА Конором Макгрегором:
«Я думаю, что Макгрегор нокаутирует его на первых 35 секундах боя, как он сделал с Хосе Альдо, если честно. Думаю, Макгрегор расправится с ним в первом раунде. Давай, Макгрегор! Было бы классно для бокса, если бы Макгрегор завалил его», - сказал Тайсон Фьюри.
Источник — Boxingnews
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