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ФЬЮРИ: «Макгрегор нокаутирует Мейвезера в первом раунде»

Британский боксер сделал шокирующий прогноз на предстоящий бой

  • 27.06.2017 10:30
  • 403 просмотров
  • 1 комментария
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klitschko-brothers.com. Тайсон Фьюри
© klitschko-brothers.com. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри сделал шокирующий прогноз на бой легенды бокса Флойда Мейвезера со звездой ММА Конором Макгрегором:

«Я думаю, что Макгрегор нокаутирует его на первых 35 секундах боя, как он сделал с Хосе Альдо, если честно. Думаю, Макгрегор расправится с ним в первом раунде. Давай, Макгрегор! Было бы классно для бокса, если бы Макгрегор завалил его», - сказал Тайсон Фьюри.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    iravvik1983
      iravvik1983, 27.06.2017 11:02
    +1
    наркоман как всегда ширнулся и дурку несет!!!
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