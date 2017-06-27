Исмаил СИЛЛАХ: «Хотел бы еще раз встретиться с Мастернаком»

Украинский тяжеловес Исмаил Силлах прокомментировал свое субботнее поражение единогласным решением судей от поляка Матеуша Мастернака в очень близком поединке:
«Хороший был бой, тяжелый. Кто, по моему мнению, выиграл бой? Я выиграл! Я чувствовал себя хорошо, хотя иногда пропускал, побывал в нокдауне... Но ничего страшного, жизнь продолжается.
Мне кажется, я совершил некоторые тактические ошибки - не был так активен, как планировал, особенно в работе джебом. Возможно, не очень хорошо прочувствовал дистанцию. Подготовка была хорошая, все было хорошо, но чего-то не хватило (для победы). Хотел бы я еще раз встретиться с Мастернаком? Да, это было бы хорошо. Мне понравилось», - сказал Исмаил Силлах в интервью представителям польских СМИ после боя.
Источник — Boxingnews
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