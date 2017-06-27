Виктор ВЫХРИСТ: «Глобальная цель – стать абсолютным чемпионом мира»

Новоиспеченный чемпион Европы по боксу Виктор Выхрист рассказал о том, чего мечтает добиться на ринге.



- Я до сих пор не могу поверить. Нет слов! Это великолепно. Еще не осознал, что я чемпион Европы. Все поздравляют, но я пока даже отпраздновать не успел.



- Какие следующие цели и задачи?

- Глобальная цель - стать абсолютным чемпионом мира среди профессионалов. Ну а ближайшая цель - чемпионат мира, где буду ставить для себя максимальную планку, хочу выиграть золото. Надеюсь, с божьей помощью все получится.



- Уже думали о том, когда, собственно, перейдете в профессионалы?

- Конечно, каждый любитель об этом задумывается. Но точного ответа на этот вопрос у меня пока нет. Будем смотреть после чемпионата мира. Конечно же, есть цель попасть на Олимпийски игры, это было бы вообще здорово. Но пока не загадываю далеко вперед.



- Тяжеловесам в категории свыше 91 кг приходится контролировать вес?

- Никогда не контролировал, наоборот - стремился набирать вес. Раньше он был 101-102 кг, сейчас стабильно в межсезонье держится на отметке 105-107 кг - как раз то, что нужно тяжеловесу.



- Как считаете, нужно ли Владимиру выходить на реванш против Джошуа. Может, он уже позвал вас к себе в тренировочный лагерь для подготовки ко второму бою?

- Нет, пока еще меня не приглашал. Тяжело ответить на этот вопрос. Решение, конечно же, должен принять Владимир. Конечно, если рассуждать как фанат Вовы (а этот человек для меня всегда был примером для подражания), конечно, мне бы хотелось увидеть этот бой. Но, как оно будет, - все зависит от самого Владимира.