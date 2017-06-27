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Ковалев может перейти в весовую категорию к Усику

Российский боксер планирует сменить весовую категорию

  • 27.06.2017 12:00
  • 403 просмотров
  • 2 комментария
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The Sweet Science. Сергей Ковалев
© The Sweet Science. Сергей Ковалев

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев может сменить весовую категорию и провести следующий поединок в первом тяжелом весе (до 90,71 кг).

Ранее стало известно, что следующий поединок Ковалев ориентировочно проведет в ноябре нынешнего года.

«Глядя на меня, вы видите, что иммунитет подсел ввиду сгонки веса, - сказал Ковалев. - Может быть, есть смысл поменять весовую категорию, и следующий бой, может быть, будет в тяжелом весе. Потому что я сгоняю по 10-11 кг, мой организм это выматывает. Я себя комфортно чувствую в весе до 85 кг, дальше начинаются проблемы».

Ковалев уступил Уорду в бою-реванше в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня и не смог вернуть титулы Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (ВБО) в весовой категории до 79,38 кг.

Напомним, что чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе является украинец Александр Усик.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    Jeck
    online
      Jeck, 27.06.2017 12:06
    0
    Усик його перетанцює і перебоксує
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    Yaric
      Yaric, 27.06.2017 12:09
    0
    В крузері, де суперники значно крупніші (різниця понад 10 кг( Ковальову не світить нічого проти топових бійців, а особливо проти Усика, який не лише значно більший, але і набагато більш майстерний боксер, ніж Ковальов.
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