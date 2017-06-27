Результат боя Ригондо – Флорес отменен, будет назначен новый поединок

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) анулировала результат боя между чемпионом мира по версии WBA в полулегком весе, кубинцем Гильермо Ригондо и мексиканцем Мойсесом Флоресом. Поскольку для Ригондо это была обязательная защита титула, между ним и Флоресом будет назначен новый бой.
Напомним, что в поединке, состоявшемся 17 июня, Ригондо одержал досрочную победу в первом раунде. В конце первой трехминутки кубинец обрушил на соперника серию ударов, которая привела к нокауту, однако решающий удар был нанесен после гонга. Вначале победу присудили Ригондо, однако Атлетическая комиссия штата Невада после консультаций с рефери боя - Виком Дракуличем, который подтвердил, что удар после гонга не носил преднамеренного характера - приняла решение признать поединок несостоявшимся.
Отметим, что на днях команда Ригондо заявила о готовности организовать поединок с Василием Ломаченко и даже согласилась на условия менеджеров украинца о проведении боя в более высокой весовой категории. Теперь, судя по всему, поединок Ригондо – Ломаченко откладывается.
Источник — Klitschko-brothers
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