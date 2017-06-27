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Александр ПОВЕТКИН: «Спарринги с Руденко большой роли не сыграют»

Российский боксер считает, что он встречался с украинским бойцом слишком давно

  • 27.06.2017 14:17
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reporter-ua.com. Александр Поветкин
© reporter-ua.com. Александр Поветкин

Российский супертяжеловес Александр Поветкин заявил, что тот факт, что он спарринговал со своим будущим соперником украинцем Андреем Руденко в 2014 году в рамках подготовки к бою с камерунцем Карлосом Такамом, не сыграет большой роли в их поединке, который состоится 1 июля.

«Трудно сказать [полезно это или нет], это было давно. Я думаю, Андрей что-то для себя почерпнул, я что-то для себя почерпнул. Большой роли это не сыграет», - сказал Поветкин

Источник — Boxingnews

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