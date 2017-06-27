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WBSS: 3 чемпиона крузервейта подписали контракт, Усик на очереди

Жеребьевка 1/4 финала Всемирной боксерской суперсерии состоится 8 июля в Монако

  • 27.06.2017 14:32
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klitschko-brothers.com. Александр Усик
© klitschko-brothers.com. Александр Усик

Организаторы Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series), задуманной как аналог футбольной Лиги чемпионов, сдержали свое обещание. В крузервейте им удалось заполучить согласие всех сильнейших бойцов дивизиона, включая трех чемпионом мира.

Как сообщил известный боксерский инсайдер и аналитик ESPN Дэн Рафаэль, контракты уже подписали чемпион по версии WBC Майрис Бриедис, чемпион мира IBF Мурат Гассиев (24-0, 17 КО), «регулярный» чемпион мира по версии WBA Юниер Дортикос, а также два бывших обладателя титулов – поляки Кшиштоф Володарчкик и Кшиштоф Гловацки. По данным Рафаэля, организаторы ждут, что вскоре контракт подпишет и Александр Усик, владеющий титулом WBO. Таким образом в этом весе WBSS осталось заполнить лишь две вакансии.

Жеребьевка 1/4 финала турнира, перед началом которой будут определены четыре «сеянных» бойца, состоится 8 июля в Монако.

Источник — Klitschko-brothers

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