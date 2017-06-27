WBSS: 3 чемпиона крузервейта подписали контракт, Усик на очереди

1) В нынешних ценах 10. Тот же Кравченко - 6 лямов в 2008. 2) Велитон Нем - 9 лямов. В ценах 2013...

Значит, так сильно хотел он этого Беланда. Рыжий купил бы без базара, будь на то желание...