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Марко Хук поучаствует в турнире World Boxing Super Series

Состав участников соревнований почти сформирован

  • 27.06.2017 14:57
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taddlr.com. Марко Хук
© taddlr.com. Марко Хук

Бывший чемпион мира по версиям WBO и IBO в первом тяжелом весе немецкий боксер Марко Хук подписал контракт на участие в турнире World Boxing Super Series, который определит лучшего боксера этого дивизиона.

Таким образом, весь ростер турнира уже практически сформирован - до Хука  контракты на участие в WBSS уже подписали Майрис Бриедис, Мурат Гассиев, Кшиштоф Влодарчик, Юниер Дортикос и Кшиштоф Гловацки. А два вакантных места с 90-процентной вероятностью займут чемпион WBO украинец Александр Усик и официальный претендент по версии WBC россиянин Дмитрий Кудряшов.

Источник — Boxingnews

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