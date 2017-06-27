Марко Хук поучаствует в турнире World Boxing Super Series

Бывший чемпион мира по версиям WBO и IBO в первом тяжелом весе немецкий боксер Марко Хук подписал контракт на участие в турнире World Boxing Super Series, который определит лучшего боксера этого дивизиона.

Таким образом, весь ростер турнира уже практически сформирован - до Хука контракты на участие в WBSS уже подписали Майрис Бриедис, Мурат Гассиев, Кшиштоф Влодарчик, Юниер Дортикос и Кшиштоф Гловацки. А два вакантных места с 90-процентной вероятностью займут чемпион WBO украинец Александр Усик и официальный претендент по версии WBC россиянин Дмитрий Кудряшов.