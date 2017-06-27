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Александр ПОВЕТКИН: «О реванше с Кличко пока не думаю»

Российский боксер поделился мнением о бое украинца с Энтони Джошуа

  • 27.06.2017 15:50
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Алина Шатерникова. Александр Поветкин
© Алина Шатерникова. Александр Поветкин

Российский супертяжеловес Александр Поветкин в интервью после пресс-конференции в Москве поделился своими впечатлениями от боя украинца Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа, который состоялся 29 апреля и закончился победой Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде:

«Очень интересным бой был! И Владимир молодец, и Джошуа после нокдауна встал... Хорошие оба бойцы. Реванш с Кличко? Пока об этом даже не думаю. Но мне, в принципе, без разницы, с кем боксировать. Если договорятся - с удовольствием побоксировал бы и с Владимиром Кличко. Насколько сильно он сдал после нашего боя? Знаете, трудно сказать», - сказал Александр Поветкин.

Источник — Boxingnews

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