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Бой Поветкин – Руденко обслужит россиянин

Рефери поединка назначен российский судья Виктор Панин

  • 28.06.2017 14:50
  • 519 просмотров
  • 2 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Всемирная боксерская организация (WBO) утвердила состав судейской бригады на поединок за вакантный титул WBO International в супертяжелом весе между экс-чемпионом мира Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко, который пройдет 1 июля.

Как сообщает сайт промоутерской компании «Мир бокса», представляющей интересы Поветкина, рефери поединка будет российский судья Виктор Панин. У ринга будут работать Фернандо Лагуна (Испания), Здравко Милошевич (Босния и Герцеговина) и Мануэль Оливер Паломо (Испания). Супервайзер поединка, который состоится в Москве - Игорь Мазуров.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Ossa8860
      Ossa8860, 28.06.2017 15:25
    +2
    Кто бы сомневался...
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    Сергей Нагиев
      Сергей Нагиев, 28.06.2017 15:47
    0
    Ossa8860, 28.06.2017 15:25
    Кто бы сомневался...

    Прочитал эту новость и подумал именно это. Да там все понятно уже давно.
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