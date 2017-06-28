Бой Поветкин – Руденко обслужит россиянин

Всемирная боксерская организация (WBO) утвердила состав судейской бригады на поединок за вакантный титул WBO International в супертяжелом весе между экс-чемпионом мира Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко, который пройдет 1 июля.
Как сообщает сайт промоутерской компании «Мир бокса», представляющей интересы Поветкина, рефери поединка будет российский судья Виктор Панин. У ринга будут работать Фернандо Лагуна (Испания), Здравко Милошевич (Босния и Герцеговина) и Мануэль Оливер Паломо (Испания). Супервайзер поединка, который состоится в Москве - Игорь Мазуров.
Источник — Klitschko-brothers
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Прочитал эту новость и подумал именно это. Да там все понятно уже давно.
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