Бой Поветкин – Руденко обслужит россиянин

Всемирная боксерская организация (WBO) утвердила состав судейской бригады на поединок за вакантный титул WBO International в супертяжелом весе между экс-чемпионом мира Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко, который пройдет 1 июля.

Как сообщает сайт промоутерской компании «Мир бокса», представляющей интересы Поветкина, рефери поединка будет российский судья Виктор Панин. У ринга будут работать Фернандо Лагуна (Испания), Здравко Милошевич (Босния и Герцеговина) и Мануэль Оливер Паломо (Испания). Супервайзер поединка, который состоится в Москве - Игорь Мазуров.