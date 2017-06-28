Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Фьюри и Дюбуа узнали имена своих соперников

Ближайшими оппонентами боксеров будут Оэзкан Сетинкайя и Хулиан Фернандес

  • 28.06.2017 16:02
  • 74 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Хьюи Фьюри
© klitschko-brothers.com. Хьюи Фьюри

Британские супертяжеловесы Хьюи Фьюри и Дэниэл Дюбуа узнали имена соперников, c которыми им предстоит сразится 8 июля на Copper Box Arena в Лондоне.

Соперником Хьюи Фьюри (20-0, 10 КО) в его «разминочном» бою перед поединком с чемпионом WBO новозеландцем Джозефом Паркером станет весьма посредственный турецкий боксер Оэзкан Сетинкайя (25-11-2, 18 КО).

А соперником Дэниэла Дюбуа (3-0, 3 КО) станет небитый мексиканец Хулиан Фернандес (5-0, 3 КО).

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.