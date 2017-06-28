Фьюри и Дюбуа узнали имена своих соперников

Британские супертяжеловесы Хьюи Фьюри и Дэниэл Дюбуа узнали имена соперников, c которыми им предстоит сразится 8 июля на Copper Box Arena в Лондоне.
Соперником Хьюи Фьюри (20-0, 10 КО) в его «разминочном» бою перед поединком с чемпионом WBO новозеландцем Джозефом Паркером станет весьма посредственный турецкий боксер Оэзкан Сетинкайя (25-11-2, 18 КО).
А соперником Дэниэла Дюбуа (3-0, 3 КО) станет небитый мексиканец Хулиан Фернандес (5-0, 3 КО).
Источник — Boxingnews
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