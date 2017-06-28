Рикки ХАТТОН: «Джошуа стал моделью для подражания»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, британский боксер Рикки Хаттон заявил, что действующих обладатель титулов WBA IBF IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа отличается от него характером, но сможет в ближайшем будущем завоевать куда большую любовь болельщиков.

По мнению Хаттона, у Джошуа совсем другая линия поведения. При этом, Рикки отметил и отличные боксерские навыки своего земляка.

«Он не такой, как я. Я был рубахой-парнем, шутником, настоящим Джек-парнем. Энтони – скромный, модель для подражания и пример для многих, - рассказал Хаттон в интервью World Boxing News. – Лн очень скромен и просто хороший парень. Так что у Англии сейчас не просто лучший супертяжеловес в мире, но и хороший парень».