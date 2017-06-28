Джаррелл Миллер сразится с Джеральдом Вашингтоном

Следующим соперником американского супертяжа Джаррелл Миллера (18-0-1, 16 КО) станет его соотечественник Джеральд Вашингтон (18-1-1, 12 КО), для которого этот бой станет первым после поражения техническим нокаутом в 5-м раунде от чемпиона WBC Деонтея Уайлдера.

Бой Джеральда Вашингтона с Джарреллом Миллером состоится 29 июля в Нью-Йорке в андеркарте поединка Майки Гарсии с Эдриэном Бронером.