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Джаррелл Миллер сразится с Джеральдом Вашингтоном

Поединок состоится 29-го июля в Нью-Йорке

  • 28.06.2017 17:29
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Метки
klitschko-brothers.com. Джеральд Вашингтон
© klitschko-brothers.com. Джеральд Вашингтон

Следующим соперником американского супертяжа Джаррелл Миллера (18-0-1, 16 КО) станет его соотечественник Джеральд Вашингтон (18-1-1, 12 КО), для которого этот бой станет первым после поражения техническим нокаутом в 5-м раунде от чемпиона WBC Деонтея Уайлдера.

Бой Джеральда Вашингтона с Джарреллом Миллером состоится 29 июля в Нью-Йорке в андеркарте поединка Майки Гарсии с Эдриэном Бронером.

Источник — Boxingnews

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