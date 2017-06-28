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Кубрат Пулев посетит Всемирный фестиваль болгар на Полтавщине

4 июля бывший соперник Владимира Кличко озвучит свои планы относительно визита в Украину

  • 28.06.2017 20:02
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klitschko-brothers.com. Кубрат Пулев
© klitschko-brothers.com. Кубрат Пулев

Бывший соперник Владимира Кличко, болгарский боксер Кубрат Пулев, являющийся сейчас официальным претедентом по линии IBF, станет «лицом» предстоящего Всемирного фестиваля болгар, который 16-17 сентября пройдет в Украине в селе Малая Перещепина Новосанжарского района Полтавской области. Фестиваль приурочен к 105-летию открытия в этом месте могилы болгарского хана Кубрата, который правил в 7 столетии н. э. и стал основателем державы – Великой Болгарии.

Как известно, в 1912-м году двое детей-пастухов случайно нашли в кургане захоронение болгарского царя и сокровища в нем, пролежавшие в земле более 12 веков. В прошлом году была достигнута договоренность о строительстве Болгарией в украинском селе, возле которого находится могила хана мемориального комплекса с музеем и гостиницей.

Как сообщают болгарские СМИ, 4 июля Пулев примет участие в пресс-конференции, посвященной предстоящему событию, на которой, вполне вероятно, озвучит свои планы относительно возможного посещения Полтавщины во время фестиваля.  

Источник — Klitschko-brothers

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