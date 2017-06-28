Кубрат Пулев посетит Всемирный фестиваль болгар на Полтавщине

Бывший соперник Владимира Кличко, болгарский боксер Кубрат Пулев, являющийся сейчас официальным претедентом по линии IBF, станет «лицом» предстоящего Всемирного фестиваля болгар, который 16-17 сентября пройдет в Украине в селе Малая Перещепина Новосанжарского района Полтавской области. Фестиваль приурочен к 105-летию открытия в этом месте могилы болгарского хана Кубрата, который правил в 7 столетии н. э. и стал основателем державы – Великой Болгарии.



Как известно, в 1912-м году двое детей-пастухов случайно нашли в кургане захоронение болгарского царя и сокровища в нем, пролежавшие в земле более 12 веков. В прошлом году была достигнута договоренность о строительстве Болгарией в украинском селе, возле которого находится могила хана мемориального комплекса с музеем и гостиницей.



Как сообщают болгарские СМИ, 4 июля Пулев примет участие в пресс-конференции, посвященной предстоящему событию, на которой, вполне вероятно, озвучит свои планы относительно возможного посещения Полтавщины во время фестиваля.