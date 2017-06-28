Украина здорово выступила на Чемпионате Европы по боксу в Харькове

Итак, первенство лучших боксеров Старого Света завершилось. Оно впервые проходило в Украине. Главное достижение, которым мы должны гордиться: Украина - лучшая сборная по итогам Чемпионата Европы по боксу!!!

Три золотых медали: Юрий Шестак (до 60 кг), Александр Хижняк (до 75 кг) и Виктор Выхрист (свыше 91 кг); одна серебряная медаль - Николай Буценко (до 56 кг) и две бронзовые - Евгений Барабанов (до 69 кг) и Дмитрий Замотаев (до 52 кг)!

А ещё также 8 лицензий на Чемпионат мира по боксу, который пройдет осенью в Гамбурге! Кроме того, Александр Хижняк признан лучшим боксером чемпионата!!! Город Харьков с 16 по 24 июня 2017 года принимал 42-й чемпионат Европы по боксу. Медали были разыграны в 10 категориях. Кроме того, чемпионат Европы стал лицензионным турниром на чемпионат мира по боксу – пропуски в Гамбург получили четвертьфиналисты по всех категориях.

В составе сборной Украины было двое харьковчан, это ставший чемпионом Юрий Шестак, и дошедший до четвертьфинала Рамазан Муслимов.

Вот вашему вниманию итоги выступления украинских боксеров

Категория до 49 кг

1/8 финала – Назар Куротчин - Масуд Юсифзаде (Азербайджан) – 4:0

1/4 финала – Назар Куротчин – Василий Егоров (Россия) - 0:5

Категория до 52 кг

1/8 финала – Дмитрий Замотаев – Даниил Платоновский (Молдова) – 5:0

1/4 финала - Дмитрий Замотаев - Давид Алавердян (Израиль) - 4:1

1/2 финала - Дмитрий Замотаев - Даниэль Асенов (Болгария) 0:5

Категория до 56 кг

1/8 финала – Николай Буценко – Вячеслав Гоян (Молдова) – 5:0

1/4 финала - Николай Буценко - Ли Мак-Грегор (Шотландия) - 5:0

1/2 финала - Николай Буценко - Курт Уокер (Ирландия) 5:0

Финал - Николай Буценко - Питер МакГрейл (Англия) 2:3

Категория до 60 кг

1/8 финала – Юрий Шестак - Стипан Пртенжака (Хорватия) – 5:0

1/4 финала - Юрий Шестак - Софиан Оумиха (Франция) - 3:2

1/2 финала - Юрий Шестак - Каллум Френч (Англия) 3:2

Финал - Юрий Шестак - Габил Мамедов (Россия) 5:0

Категория до 64 кг

1/16 финала – Мгер Оганисян – Люк Маккормак (Англия) 2:3

Категория до 69 кг

1/16 финала – Евгений Барабанов - Ямшид Назари (Норвегия) 5:0

1/8 финала – Евгений Барабанов - Адем Фетахович (Босния) - 5:0

1/4 финала - Евгений Барабанов - Парвиз Багиров (Азербайджан) - 3:0

1/2 финала - Евгений Барабанов - Пэт Маккормак (Англия) 0:5

Категория до 75 кг

1/16 финала – Александр Хижняк – Мариуш Гнас (Швеция) 5:0

1/8 финала – Александр Хижняк – Бенджамин Уиттакер (Англия) 5:0

1/4 финала - Александр Хижняк - Петр Хамуков (Россия) - 5:0

1/2 финала - Александр Хижняк - Сальваторе Кавальяро (Италия) 5:0

Финал - Александр Хижняк - Камран Шахсуварлы (Азербайджан) 5:0

Категория до 81 кг

1/8 финала – Владимир Скрипка – Яго Кизириа (Грузия) - TKO2

Категория до 91 кг

1/16 финала Рамазан Муслимов – Игорь Якубовски (Польша) 4:0

1/8 финала Рамазан Муслимов - Даррен О’Нилл (Ирландия) – 4:1

1/4 финала Рамазан Муслимов - Пауль Омба Бионголо (Франция) - 2:3

Категория свыше 91 кг

1/8 финала Виктор Выхрист – Дин Томас Гардинер (Ирландия) – ТКО2

1/4 финала Виктор Выхрист - Михай Нистор (Румыния) - 5:0

1/2 финала Виктор Выхрист - Максим Бабанин (Россия) - 4:1

Финал - Виктор Выхрист - Фрейзер Кларк (Англия) 5:0

Как видите, только 2 из 10 украинских боксеров не смогли завоевать путёвки в Гамбург.

Теперь посмотрим на пьедестал почёта.

Итоги ЧЕ-2017 в Харькове: все призёры

Весовая категория до 49 кг

1. Василий Егоров (Россия)

2. Галал Яфай (Англия)

3. Евгений Кармильчик (Беларусь)

3. Самуэль Кармона (Испания)

Весовая категория до 52 кг

1. Даниэль Асенов (Болгария)

2. Дин Фаррелл (Англия)

3. Дмитрий Замотаев (Украина)

3. Брэндан Ирвайн (Ирландия)

Весовая категория до 56 кг

1. Питер Макгрейл (Англия)

2. Николай Буценко (Украина)

3. Хосе Кильес (Испания)

3. Курт Уокер (Ирландия)

Весовая категория до 60 кг

1. Юрий Шестак (Украина)

2. Габил Мамедов (Россия)

3. Павел Ищенко (Израиль)

3. Каллум Френч (Англия)

Весовая категория до 64 кг

1. Ованнес Бачков (Армения)

2. Люк Маккормэк (Англия)

3. Эвальдас Петраускас (Литва)

3. Матеуш Польски (Польша)

Весовая категория до 69 кг

1. Аббас Барау (Германия)

2. Пэт Маккормэк (Англия)

3. Евгений Барабанов (Украина)

3. Василий Белоус (Молдова)

Весовая категория до 75 кг

1. Александр Хижняк (Украина)

2. Камран Шахсуварлы (Азербайджан)

3. Сальваторе Кавальяро (Италия)

3. Золтан Харча (Венгрия)

Весовая категория до 81 кг

1. Джозеф Уорд (Ирландия)

2. Муслим Гаджимагомедов (Россия)

3. Валентино Манфредониа (Италия)

3. Дамир Плантич (Хорватия)

Весовая категория до 91 кг

1. Евгений Тищенко (Россия)

2. Чивен Кларк (Англия)

3. Пауль Бионголо (Франция)

3. Рой Корвинг (Нидерланды)

Весовая категория свыше 91 кг

1. Виктор Выхрист (Украина)

2. Фрезер Кларк (Англия)

3. Максим Бабанин (Россия)

3. Джамили-Дини Абуду-Мойндзе (Франция)

В итоге имеем следующее распределение медалей по странам и такой вот командный зачёт:





Чемпионат был прекрасно организован и прошёл без происшествий. Ну, разве, что в начале не пустили 8 человек из российской делегации на чемпионат из-за нарушения ими украинского законодательства. Ну, это вовсе не происшествие, как по мне, а следование букве закона.

Я был расстроен лишь из-за того, что среди харьковчан были такие, кто болел за сборную Россию. Возможно, это были те, кто приехал из соседнего Белгорода, но всё же, не в таком же количестве, как 30 процентов зрительного зала. Зрителей во Дворце Спорта «Локомотив» было много. Чемпионат вызвал интерес у харьковчан. На полуфинальных и финальных боях был аншлаг. Понятное дело, зрители очень горячо наших украинских боксеров поддерживали. Но и было много аплодисменты в честь боксеров России. При награждении, когда звучал гимн России, ползала встали, а ползала нет.

И при этом только десяток зрителей свистнули. А рядом со мною трое сидели, причём это были журналисты харьковские, и хлопали, когда боксер из России бегал по рингу, поднимал руки и кланялся. Я понимаю, гостеприимство (действительно в гости вся Европа приехала), но российских же поддерживать, кто забрал у нас часть территории, ведёт войну против нас в 300 км отсюда, от Харькова. Поэтому, я считаю, свист должен был быть, и показать харьковчанам надо было своё негативное отношение к государству, которое нападает на всех своих соседей. Тут аплодисменты неуместны... Я даже видел как в холле Дворца Спорта некоторые зрители, не знаю, харьковчане или нет, но с виду вроде местные, фотографировались на память с российскими боксёрами.

В заключение, хотел бы сказать отдельное спасибо тренерам - Дмитрию Сосновскому и Валерию Даниленко за достойную подготовку, и воспитание наших спортсменов! А ещё надо отметить вполне качественную работу судей! Как по мне, они очень не предвзято отсудили! Вообщем, всем спасибо за то, что Харькову и всей Украины этот чемпионат подарил массу хороших впечатлений!!!