Последние комментарии

Руденко и Поветкин провели открытую тренировку 22:21 — Comraddm Двигается хорошо, но статистику и возраст не обманешь, результат очевиден.

Рикки ХАТТОН: «Джошуа стал моделью для подражания» 22:16 — Comraddm Джошуа просто перенял у Вовки его стиль и реноме позитивного героя.А кто знает какой он на самом ...

На стадионе Динамо начали устанавливать новые сиденья 22:15 — zport Это невозможно сделать. Нужно менять угол наклона трибун. А их нарушать нельзя, потому что склоны...

Украина здорово выступила на чемпионате Европы по боксу в Харькове 22:14 — Alex Wel если тебя мyдaкa в Харькове опустили,значит было за что.Сиди у себя в мухосранске и не вякай.

Зенит выплатил Луческу компенсацию в размере €2,5 миллионов 22:13 — Comraddm Нормально дед и пенсию взял, и еще на годик другую команду возьмет

Під мікроскопом: Гран Прі Азербайджану 22:09 — mocca76 Реально, гонка запомнится очень надолго. Пересматривал пару раз. Феттель виноват 100%. Наконец-то...