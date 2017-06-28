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Руденко и Поветкин провели открытую тренировку

Поединок состоится 1 июля

  • 28.06.2017 20:57
  • 453 просмотров
  • 1 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Александр Поветкин и Андрей Руденко
© klitschko-brothers.com. Александр Поветкин и Андрей Руденко

Экс-чемпион мира россиянин Александр Поветкин и украинец Андрей Руденко провели открытую тренировку перед поединком, который пройдет 1 июля.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Comraddm
    online
      Comraddm, 28.06.2017 22:21
    0
    Двигается хорошо, но статистику и возраст не обманешь, результат очевиден.
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