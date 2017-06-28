Экс-чемпион мира россиянин Александр Поветкин и украинец Андрей Руденко провели открытую тренировку перед поединком, который пройдет 1 июля.
Источник — Sport.ua
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Экс-чемпион мира россиянин Александр Поветкин и украинец Андрей Руденко провели открытую тренировку перед поединком, который пройдет 1 июля.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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