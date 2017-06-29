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Промоутер Джошуа: Лас-Вегас претендует на бой-реванш с Кличко

Менеджер британского боксера - о возможном месте для проведния боя-реванша

  • 29.06.2017 17:30
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Эдди Хэрн, промоутер чемпиона мира по версиям IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа, рассказал в интервью Sky Sports, к каким выводам он пришел после разговора с менеджером украинца Владимира Кличко Берндом Бенте:

«Лас-Вегас вырвался вперед среди кандидатов на бой. Я знаю, что британские фаны с удовольствием поедут туда на бой Джошуа - Кличко. Нигерия, Дубай и, конечно, же Кардифф также остаются среди претендентов. Но, как я уже сказал, Лас-Вегас немного впереди всех их.

На следующей неделе мы хотим предоставить все эти варианты Владимиру Кличко и его команде. Из разговора з Берндом Бенте этим утром я понял, что нам нужно что-то особенное, чтобы сделать этот бой», - сказал Эдди Хэрн.

Источник — Boxingnews

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