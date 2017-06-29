Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я уже не тот боец, что был даже 5 лет назад»

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях 40-летний американец Флойд Мейвезер не стал хорохориться и рассказывать сказки о том, что в 40 лет он все еще находится на пике, чем отличаются многие его коллеги, которые боятся признаться, в первую очередь, самим себе, что они уже постарели.

«Я знаю, что я не тот боец, которым я был 20 лет назад. Я не тот боец, каким я был 10 лет назад. Факт в том, что я даже не тот, каким я был 5 лет назад. Я просто старая легенда, которая работает в 16-унциевых перчатках», - написал Флойд Мейвезер на своей странице в Instagram, добавив видео своей тренировки.