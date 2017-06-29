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Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я уже не тот боец, что был даже 5 лет назад»

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях признался, что постарел

  • 29.06.2017 19:49
  • 666 просмотров
  • 2 комментария
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ЕРА. Флойд Мейвезер-младший
© ЕРА. Флойд Мейвезер-младший

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях 40-летний американец Флойд Мейвезер не стал хорохориться и рассказывать сказки о том, что в 40 лет он все еще находится на пике, чем отличаются многие его коллеги, которые боятся признаться, в первую очередь, самим себе, что они уже постарели.

«Я знаю, что я не тот боец, которым я был 20 лет назад. Я не тот боец, каким я был 10 лет назад. Факт в том, что я даже не тот, каким я был 5 лет назад. Я просто старая легенда, которая работает в 16-унциевых перчатках», - написал Флойд Мейвезер на своей странице в Instagram, добавив видео своей тренировки.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    mipupo
      mipupo, 29.06.2017 20:07
    +2
    Пижон ты голимый
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    Elblanko
      Elblanko, 29.06.2017 20:56
    0
    Є феномени в спорті, такі як мессі, Шумахер, льоб, джордан, федерер, той же алі, тайсон...
    Та вже точно не майвезер.
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