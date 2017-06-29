Эдди ХИРН: «Уайлдер слишком много требует за бой с Уайтом»

Эдди Хирн, представляющий интересы британского боксера Диллиана Уайта, заявил, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, американец Деонтей Уайлдер официально не отказывался от предложения провести бой против его подопечного за гарантированный гонорар в три миллиона долларов, но рассчитывает выторговать условия получше.

Как отметил Хирн, Уайлдер рассчитывает получить не меньше, чем Чарльз Мартин, в свое время отстаивавший пояс чемпиона мира IBF в бою против Энтони Джошуа. «Никакого официального отказа со стороны Уайлдера не было, - отметил Хирн. – Он ясно дал понять в соцсетях, что хочет за бой семь миллионов долларов. Проблема в том, мы заплатили большой гонорар Чарльзу Мартину, но Энтони Джошуа сражался за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Сейчас есть Диллиан Уайт бросающий вызов Деонтею Уайлдеру. Просто, мне кажется, что Деонтей думает, что он должен получить больше, чем Чарльз Мартин. Но сценарии разные».

По словам Хирна, выплачивать гонорары американским боксерам становится все сложнее из-за падения курса фунта. «Никто ведь не говорит, что вы должны заплатить мне меньше из-за этого. Фунт упал, когда мы собирались устроить поединок Келла Брука против Джесси Варгаса. 300 тысяч фунтов до падения курса и после – серьезная разница. Внезапно, организация этого поединка стала невозможной».