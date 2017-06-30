ОФИЦИАЛЬНО: Ломаченко сразится с Марриагой

Та ладно, как не крути а Василию нужно тоже рекорд набивать, всё таки чтоб тебя полюбили в штатат...

Что именно? Кто это такой? Не титулов не имени...Если не ошибаюсь он свой прошлый бой за титул пр...

Ну наконец-то!!!