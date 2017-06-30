ОФИЦИАЛЬНО: Ломаченко сразится с Марриагой

Следующим соперником чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко (8-1, 6 КО) станет колумбиец Мигель Марриага (25-2, 21 КО).
Бой Василия Ломаченко с Мигелем Марриагой состоится 5 августа в Лос-Анджелесе, США.
Колумбийский боксер уже два раза претендовал на титул чемпиона мира в полулегком весе (до 57,2 кг), но в 2015 году уступил Николасу Уолтерсу, а затем в конкурентном бою проиграл Оскару Вальдесу.
Ранее команда кубинца Гильермо Ригондо заявила о готовности организовать поединок с Ломаченко. Но, результат последнего боя Ригондо был анулирован и дальше слов дело не пошло.
Источник — Boxingnews
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Если не ошибаюсь он свой прошлый бой за титул проиграл... а до этого проиграл Уолтерсу.
Не ужели не с кем не получается договориться??
Ну наконец-то!!!
Что именно? Кто это такой? Не титулов не имени...Если не ошибаюсь он свой прошлый бой за титул проиграл... а до этого проиграл Уолтерсу.Не ужели не с кем не получается договориться??
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