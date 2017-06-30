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ОФИЦИАЛЬНО: Ломаченко сразится с Марриагой

Поединок состоится 5 августа в Лос-Анджелесе

  • 30.06.2017 10:09
  • 1095 просмотров
  • 3 комментария
Метки
nv.ua. Василий Ломаченко
© nv.ua. Василий Ломаченко
Следующим соперником чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко (8-1, 6 КО) станет колумбиец Мигель Марриага (25-2, 21 КО).
 
Бой Василия Ломаченко с Мигелем Марриагой состоится 5 августа в Лос-Анджелесе, США.
 
Колумбийский боксер уже два раза претендовал на титул чемпиона мира в полулегком весе (до 57,2 кг), но в 2015 году уступил Николасу Уолтерсу, а затем в конкурентном бою проиграл Оскару Вальдесу.
 
Ранее команда кубинца Гильермо Ригондо заявила о готовности организовать поединок с Ломаченко. Но, результат последнего боя Ригондо был анулирован и дальше слов дело не пошло.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    garik83
    online
      garik83, 30.06.2017 10:25
    0
    Ну наконец-то!!!
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    sus1ik
      sus1ik, 30.06.2017 10:35
    0
    garik83, 30.06.2017 10:25
    Ну наконец-то!!!
    Что именно? Кто это такой? Не титулов не имени...
    Если не ошибаюсь он свой прошлый бой за титул проиграл... а до этого проиграл Уолтерсу.
    Не ужели не с кем не получается договориться??
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    bokser2
    online
      bokser2, 30.06.2017 10:43
    0
    sus1ik, 30.06.2017 10:35
    garik83, 30.06.2017 10:25
    Ну наконец-то!!!

    Что именно? Кто это такой? Не титулов не имени...Если не ошибаюсь он свой прошлый бой за титул проиграл... а до этого проиграл Уолтерсу.Не ужели не с кем не получается договориться??
    Та ладно, как не крути а Василию нужно тоже рекорд набивать, всё таки чтоб тебя полюбили в штататах нужно иметь целую кучу боёв и побед, а у Васьки сейчас рекорд смешной))) 9 боёв из них одно поражение.
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