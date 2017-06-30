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Салидо отказался от 720 тысяч долларов за реванш с Ломаченко

Промоутеры украинца уже подыскали ему нового соперника

  • 30.06.2017 10:39
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boxingscene.com. Василий Ломаченко и Орландо Салидо
© boxingscene.com. Василий Ломаченко и Орландо Салидо
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Орландо Салидо отказался от суммы в 720 тысяч долларов США, предложенной ему компанией Top Rank за бой-реванш с украинцем Василием Ломаченко.
 
Именно после того, как стало понятно, что боя с Салидо не будет, компания Top Rank приняла решение обратиться к кандидатуре Мигеля Марриаги, который и станет соперником Ломаченко в его поединке 5 августа.

Источник — Boxingnews

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