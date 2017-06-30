Двох українських чемпіонок з боксу не пускають на чемпіонат Европи

Скандальна ситуація виникла в українському жіночому боксі. Старший тренер молодіжної збірної не бере на чемпіонат Європи двох чемпіонок України серед молоді, віддаючи перевагу другим номерам в національному рейтингу.

18-річні Катерина Хижняк і Анастасія Шпанюк цього року перемогли у своїх вагових категоріях – до 52 і до 69 кг відповідно. Згідно з регламентом змагань, чемпіонство дає право представляти Україну на континентальній першості, що відбудеться в Болгарії на початку липня. Більше того, в Анастасії Шпанюк вже є міжнародні здобутки – 2015 року вона була бронзовою призеркою чемпіонатів світу та Європи. Однак, судячи з усього, ці успіхи не справляють враження на старшого тренера жіночої «молодіжки» Сергія Даниліва. На кожен із підготовчих зборів молодіжної команди Анастасія Шпанюк разом зі своїм тренером Олегом Кравцем мала їздити за власний кошт (до речі, без підтримки національної федерації дівчина їздила і на успішний для себе чемпіонат світу-2015 до Тайваню).

Цього ж року тренер та його підопічна незмінно отримували відмову у фінансуванні, через що не змогли поїхати на два НТЗ (в Кам’янець-Подільський та Надвірну), проводячи збори у рідній Ічні, що на Чернігівщині.

Врешті-решт знайшовши кошти і прибувши на збір в Коломию, Анастасія вже на наступний же день після приїзду була поставлена старшим тренером у спаринг. Начебто нічого поганого у цьому немає: здавалося, наставник хотів побачити, в якій формі перебуває чемпіонка. Однак одразу після тренувального заняття Сергій Данилів повідомив Анастасії Шпанюк, що цей спаринг вона програла, а, отже, на чемпіонат Європи поїде інша боксерка! За словами самої Анастасії Шпанюк, заняття не мало ознак бою, а було тренувальним, і за ним не спостерігала кваліфікована суддівська бригада.

Анастасія Шпанюк (в центрі).

Обурена таким свавіллям, юна боксерка звернулася з листом до міністра молоді у спорту Ігоря Жданова. Ось витяг з листа:

«Я розумую, що в житті можуть бути різні «ситуації», але я не розумію, чому один із основних принципів світового спорту СПОРТИВНИЙ ВІДБІР ПОРУШУЄТЬСЯ в Україні! Для мене виникає питання: «а що далі?» Наприклад, в 2015 році на чемпіонат світу на Тайвань, я їздила за особистий рахунок та за рахунок СК «Берег» м. Ічня. Не бачу ніякого сенсу ставати чемпіонкою України - все одно поїдуть інші… Якщо Ви маєте аргументи - дайте настанову що робити далі ???»

Хочеться вірити, що міністр спорту зможе розібратися у даній ситуації оперативно, адже молодіжний чемпіонат Європи розпочинається вже 2 липня!

Ось ще один вартий уваги фрагмент з листа Анастасії Шпанюк до міністра:

«На даний момент, тренер Данилів С.І. мені та моїй сім’ї (батьки працюють тренерами, які не розуміють дану ситуацію), а також моєму особистому тренеру не надав офіційних пояснень причин мого відсторонення від участі в чемпіонаті Європи у письмовому вигляді (наприклад: хотілося б побачити протокол рішення тренерської ради відносно правил відбору збірної команді України на європейський чи світовий боксерські форуми та хто має (чи не має) право їх порушувати чи змінювати. На мою думку, такі принципові рішення як остаточне комплектування збірної не повинна приймати одна людина, це як мінімум суперечить здоровому глузду та спортивній етиці».