Ковалев не планирует третий раз встречаться с Уордом

Российский боксер Сергей Ковалев не будет настаивать на проведении третьего боя с американцем Андре Уордом.

«Нет, это (третий бой) не в моих целях, - сказал Ковалев. - Сразу замечу, не потому что я его боюсь, а просто надо отпустить эту ситуацию, и тут просто тяжело боксировать против системы, против местного. Он непобежденный, у него очень большая поддержка и денежная тоже, у него промоутер Джей Зи, у них с Бейонсе состояние в $3,5 млрд, поэтому сложно боксировать против такой машины. Это очевидно, что первый, что второй бой - был заряд судейский».

«Добиваться не планирую, но готов», - добавил боксер.

Напомним, Ковалев уступил Уорду в бою-реванше в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня.