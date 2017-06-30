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Ковалев не планирует третий раз встречаться с Уордом

Российский боксер считает, что оба поединка он проиграл по вине судей

  • 30.06.2017 11:18
  • 243 просмотров
  • 1 комментария
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izvestia.kiev.ua. Сергей Ковалев и Андре Уорд
© izvestia.kiev.ua. Сергей Ковалев и Андре Уорд

Российский боксер Сергей Ковалев не будет настаивать на проведении третьего боя с американцем Андре Уордом.

«Нет, это (третий бой) не в моих целях, - сказал Ковалев. - Сразу замечу, не потому что я его боюсь, а просто надо отпустить эту ситуацию, и тут просто тяжело боксировать против системы, против местного. Он непобежденный, у него очень большая поддержка и денежная тоже, у него промоутер Джей Зи, у них с Бейонсе состояние в $3,5 млрд, поэтому сложно боксировать против такой машины. Это очевидно, что первый, что второй бой - был заряд судейский».

«Добиваться не планирую, но готов», - добавил боксер.

Напомним, Ковалев уступил Уорду в бою-реванше в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    bokser2
      bokser2, 30.06.2017 11:41
    0
    Блін капець, я за Сергія всіма руками і ногами в обох боях, і вважаю що в першому він переміг а в другому хоч і просрав, але не так як це зробив суддя. Проте після цього коментарю щось повага до Ковальова падає, що значить 3.5 мілліарда і джей зі з бейонсі блін))) ти фізуху підтягни, план на бій побудуй, вийди і нокаутуй Уорда а не розказуй, що він непереможний. Думається мені якби Головкіну накинути 5 сантиметрів зросту і стільки ж розмаху рук, то капець тому Уорду був би разом з джей зі і бейонсі.
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