Кроуфорд проведет объединительный бой с Индонго

Следующим соперником чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда (31-0, 22 КО) станет чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в этой же весовой категории намибиец Джулиус Индонго (22-0, 11 КО).

Бой Теренса Кроуфорда с Джулиусом Индонго, в котором будут объединены все значимые пояса в первом полусреднем весе, состоится 19 августа в Линкольне, США.