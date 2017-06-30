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Кроуфорд проведет объединительный бой с Индонго

Поединок состоится 19 августа в США

  • 30.06.2017 13:48
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thaboxingvoice.com. Теренс Кроуфорд
© thaboxingvoice.com. Теренс Кроуфорд
Следующим соперником чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда (31-0, 22 КО) станет чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в этой же весовой категории намибиец Джулиус Индонго (22-0, 11 КО).
 
Бой Теренса Кроуфорда с Джулиусом Индонго, в котором будут объединены все значимые пояса в первом полусреднем весе, состоится 19 августа в Линкольне, США.

Источник — Boxingnews

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