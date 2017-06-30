Руденко перевесил Поветкина на 4 килограмма

Сегодня в Москве состоялась официальная церемония взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, главным событием которого станет поединок супертяжеловесов - россиянина Александра Поветкина и украинца Андрея Руденко.
На официальной церемонии взвешивания боксеры показали такой вес:
Александр Поветкин - 103,4 кг
Андрей Руденко - 107,35 кг
Источник — Boxingnews
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