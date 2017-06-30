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Руденко перевесил Поветкина на 4 килограмма

Состоялась официальная церемония взвешивания перед субботним поединком

  • 30.06.2017 13:51
  • 684 просмотров
  • 2 комментария
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klitschko-brothers.com. Александр Поветкин и Андрей Руденко
© klitschko-brothers.com. Александр Поветкин и Андрей Руденко
Сегодня в Москве состоялась официальная церемония взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, главным событием которого станет поединок супертяжеловесов - россиянина Александра Поветкина и украинца Андрея Руденко.
 
На официальной церемонии взвешивания боксеры показали такой вес:
 
Александр Поветкин - 103,4 кг
Андрей Руденко - 107,35 кг

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 30.06.2017 14:49
    -2
    А что у РуденКО, кроме "ко" в окончании фамилии украинского?
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 30.06.2017 15:10
    0
    Serhiy (Миколаїв), 30.06.2017 14:49
    А что у РуденКО, кроме "ко" в окончании фамилии украинского?
    ... как минимум - место рождения и гражданство... (но сРУльковым кремлеботам этого не понять)...
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