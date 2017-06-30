Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергій ДАНИЛІВ: «Відсторонив спортсменок через пропуск базового збору»

Тренер молодіжної збірної України з боксу прокоментував відсторонення двох чемпіонок України від ЧЄ

  • 30.06.2017 14:40
  • 148 просмотров
  • 1 комментария
Метки
highsport.if.ua. Сергій Данилів
© highsport.if.ua. Сергій Данилів
Тренер молодіжної збірної України Сергій Данилів прокоментував відсторонення двох чемпіонок України з боксу від чемпіонату Європи.
 
«У нас є індивідуальний план підготовки до чемпіонату Європи. Анастасія Шпанюк проігнорувала турнір без пояснення обставин. Коли людина не може приїхати, вона повинна завчасно попередити, а вони (Катерина Хижняк і  Анастасія Шпанюк, - Прим. Sport.ua) проігнорували турнір і базовий збір ОФП. Спортсменки були відсутні на базовому зборі ОФП і за 3 тижні пропустили три старти. На базовому зборі ОФП закладається основа загальної фізичної підготовки.
 
Ми зібрали тренерську колегію, і з тренерами вирішили, що допустимо їх після спарингу, після оголошення переможців. Я особисто не маю нічого проти спортсменок, але вони проігнорували три старти. Був проведений спаринг і Анастасія його програла. На зважуванні Анастасія Шпанюк переважила на два кілограми. ЇЇ опонентки сказали: «Ми не проти, нехай важить більше», хоча згідно регламенту вона мала бути у своїй вазі. 
 
Суддів призначив головний суддя в Україні Анатолій Золотар. Були судді з Тернополя, Волині, два судді зі Львова – чотири нейтральних судді приїхали на наші спаринги. Вони відсудили добре – це думка тренерського колективу.
 
Згідно суддівських записок і думки тренерського штабу було створено документ «Рішення тренерської колегії», під яким підписались всі тренери. Цей документ був направлений в Федерацію боксу України». - прокоментував Данилів.
 

Автор — Денис Шаховец, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    wolfwolf777
    online
      wolfwolf777, 30.06.2017 15:15
    0
    ... как тошнит от этой кулуарщины!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.