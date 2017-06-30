Сергій ДАНИЛІВ: «Відсторонив спортсменок через пропуск базового збору»

Тренер молодіжної збірної України Сергій Данилів прокоментував відсторонення двох чемпіонок України з боксу від чемпіонату Європи.

«У нас є індивідуальний план підготовки до чемпіонату Європи. Анастасія Шпанюк проігнорувала турнір без пояснення обставин. Коли людина не може приїхати, вона повинна завчасно попередити, а вони (Катерина Хижняк і Анастасія Шпанюк, - Прим. Sport.ua) проігнорували турнір і базовий збір ОФП. Спортсменки були відсутні на базовому зборі ОФП і за 3 тижні пропустили три старти. На базовому зборі ОФП закладається основа загальної фізичної підготовки.

Ми зібрали тренерську колегію, і з тренерами вирішили, що допустимо їх після спарингу, після оголошення переможців. Я особисто не маю нічого проти спортсменок, але вони проігнорували три старти. Був проведений спаринг і Анастасія його програла. На зважуванні Анастасія Шпанюк переважила на два кілограми. ЇЇ опонентки сказали: «Ми не проти, нехай важить більше», хоча згідно регламенту вона мала бути у своїй вазі.

Суддів призначив головний суддя в Україні Анатолій Золотар. Були судді з Тернополя, Волині, два судді зі Львова – чотири нейтральних судді приїхали на наші спаринги. Вони відсудили добре – це думка тренерського колективу.

Згідно суддівських записок і думки тренерського штабу було створено документ «Рішення тренерської колегії», під яким підписались всі тренери. Цей документ був направлений в Федерацію боксу України». - прокоментував Данилів.