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Александр ПОВЕТКИН: «Было бы интересно встретиться с Джошуа»

Российский боксер мечтает о поединке с британским бойцом

  • 30.06.2017 15:12
  • 433 просмотров
  • 6 комментария
Метки
было бы интересно встретиться с Джошуа
© было бы интересно встретиться с Джошуа

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBA в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин заявил, что ему было бы интересно встретиться на ринге с победителем Олимпийских игр 2012 года, чемпионом мира по версиям IBF и WBA британцем Энтони Джошуа.

«У меня есть желание бороться за все чемпионские пояса, - сказал Поветкин. - Я шел по версии WBC, но видите - меня взяли и спихнули в сторону. Но я думаю, что правда все равно будет на нашей стороне. (Чемпион мира WBC, бронзовый призер Олимпиады 2008 года) Деонтей Уайлдер или Джошуа? Оба сильные боксеры, но я не люблю что-то планировать заранее. Сейчас мне сначала надо провести бой с Андреем Руденко. Но мне было бы интересно встретиться с Джошуа, тоже олимпийским чемпионом.

Мне не важно, с кем выходить на ринг, с чемпионом мира или нет, - подчеркнул собеседник агентства. - Для меня важно боксировать с самыми сильными боксерами и, конечно, побеждать их».

Источник — Р-Спорт

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Комментарии
    Одинокий волк
      Одинокий волк, 30.06.2017 15:36
    +5
    П@стеть - не мешки ворочать. Чтобы от мельдониевого витязя осталось после таких боев? Если крузер Хук его возил по канатам, то что бы сделали Уайлдер и Джошуа с руссо-чемпионом? Чаво ж тогда бегать было на дисквал от Стиверна и того же Уайлдера? Смех один от этого московского понтореза.
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    Tyigena
    Tyigena, 30.06.2017 15:38
    +5
    «У меня есть желание бороться за все чемпионские пояса, - сказал Поветкин
    так иди и борись "пильмень"-а тут бокс,тут боксируют!
    по ходу ты так понюхал носки у Кличко,тебя до сих пор не отпустило!
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    Oleksandr Maydanevych
    Oleksandr Maydanevych, 30.06.2017 15:39
    +4
    Встретьтесь,может он тебя по плечу похлопает,автограф даст...
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    oleks68
    oleks68, 30.06.2017 15:46
    +4
    Ну естественно . Если только дома , со своим судьей и обожравшись химии и победа в кармане .
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    bonv
      bonv, 30.06.2017 16:28
    0
    повєткомельдонний чумпіон
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    lexaries
    online
    lexaries, 30.06.2017 16:37
    0
    Саня, встретиться с Джошуа, это как минимум нужно выехать за территорию России для проведения боя, а ты и на это не пойдешь.
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