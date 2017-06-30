Александр ПОВЕТКИН: «Было бы интересно встретиться с Джошуа»

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBA в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин заявил, что ему было бы интересно встретиться на ринге с победителем Олимпийских игр 2012 года, чемпионом мира по версиям IBF и WBA британцем Энтони Джошуа.

«У меня есть желание бороться за все чемпионские пояса, - сказал Поветкин. - Я шел по версии WBC, но видите - меня взяли и спихнули в сторону. Но я думаю, что правда все равно будет на нашей стороне. (Чемпион мира WBC, бронзовый призер Олимпиады 2008 года) Деонтей Уайлдер или Джошуа? Оба сильные боксеры, но я не люблю что-то планировать заранее. Сейчас мне сначала надо провести бой с Андреем Руденко. Но мне было бы интересно встретиться с Джошуа, тоже олимпийским чемпионом.

Мне не важно, с кем выходить на ринг, с чемпионом мира или нет, - подчеркнул собеседник агентства. - Для меня важно боксировать с самыми сильными боксерами и, конечно, побеждать их».