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Хью ФЬЮРИ: «Паркер хорош, но чемпионом мира стану я»

Британский боксер поделился ожиданиями от грядущего поединка

  • 30.06.2017 16:45
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klitschko-brothers.com. Хьюи Фьюри
© klitschko-brothers.com. Хьюи Фьюри

Британский боксер Хью Фьюри прокомментировал запланированный на 23 сентября в Манчестере бой проти чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, заявив, что не сомневается в своей победе.

По словам Фьюри, тот факт, что бой состоится в его родном городе, дает ему преимущество. «Я очень долго ждал этого шанса, а моя команда очень много работала, чтобы получить этот бой, поэтому хочу поблагодарить всех причастных, - отметил Фьюри. – Я собираюсь удивить мир и доказать всем скептикам, что они ошибались насчет меня. Лучше всего это сделать в моем родном Манчестере. Паркер - хороший боец, и я не сомневаюсь, что мы устроим классный бой. Борьба продолжается. Не могу дождаться того момента, когда стану коронованным чемпионом мира».

Отец и тренер Хью - Питер Фьюри – заявил, что его сын докажет всем свое превосходство. «Я и Хью очень рады, что контракт на бой за титул WBO подписан, а еще очень взволнован, что бой пройдет в родном городе. Хью- отличный боец, и он вернет пояс домой, в семью Фьюри. Подготовка уже идет. Хьюи - выдающийся талант в супертяжелом весе. Ему всего 22, он -  восходящая звезда в мировом боксе и докажет многим, что является одним из лучних в мире».

Источник — Klitschko-brothers

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