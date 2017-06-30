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Андрей РУДЕНКО: «Мое дело – выходить на ринг и побеждать»

Украинский боксер поделился ожиданиями от боя с Александром Поветкиным

  • 30.06.2017 18:52
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ringside24.com. Андрей Руденко
© ringside24.com. Андрей Руденко

Украинский супертяжеловес Андрей Руденко понимает, что выиграть по очкам у россиянина Александра Поветкина в бою, который пройдет в Москве, будет очень непросто.

«Согласен ли я с тем, что победить Поветкина в Москве по очкам будет очень сложно? Возможно, так как поединок проводится дома у Александра. Могу сказать, что у меня нет зацикленности выйти на один удар, так как может всякое быть. Я думаю, что со стороны будет видно, кто выиграл, а кто проиграл. Мое дело – выходить на ринг и побеждать, а там уже посмотрим как будет».

Источник — Xsport

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