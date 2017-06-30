СОСНОВСЬКИЙ: На ЧЄ Іщенко заявив, що в финалі проти українця не вийде

Збірна України тріумфувала на домашньому чемпіонаті Європи з боксу. Завоювала шість медалей: три золоті, срібну і дві бронзові. Це рекорд. Стала першою у загальнокомандному заліку – вдруге в історії, після Ліверпуля-2008. Олександра Хижняка визнали найкращим боксером турніру.

Головний тренер збірної України Дмитро Сосновський розповів, що результат наших боксерів перевершив його сподівання.

Перед турніром розумів, що в нас є чотири-шість бойових одиниць, які реально можуть воювати за дві-чотири медалі, - каже Дмитро Сосновський. – А якби було п'ять медалей – одна-дві з них золоті – вважав би це великим успіхом. Здобули шість, з яких три золоті.

Наставник прокоментував виступ кожного з наших чемпіонів і фіналіста:

Справжнім лідером, двигуном команди стає Олександр Хижняк (вагова категорія до 75 кг). Тепер на нього будуть рівнятись, як раніше рівнялись на Василя Ломаченка. Він надійний, працьовитий. Найпринциповіший бій був у чвертьфіналі - з росіянином Петром Хамуковим, чемпіоном Європи 2015-го.

Віктор Вихрист (понад 91 кг) дуже прогресує останнім часом. Спаринги з Володимиром Кличком - перед боєм з Ентоні Джошуа дали йому дуже багато. Настільки емоційно піднесений приїхав зі спарингів. Він змінився, передня рука набагато краща стала.

Юрій Шестак (до 60 кг) – своєрідний боксер, має хороші антропометричні дані, він високий, фізично міцний. З бійцівськими рисами, шульга. Може боксувати значно краще. Але його трохи домашні трибуни «затиснули». Він не боксував, а бився. І заслужено став чемпіоном Європи. Не розумію росіян, які кажуть, що Мамедова засудили у фіналі. Він взагалі не мав боксувати у фіналі. Колишній наш боксер Павло Іщенко - нині представляє збірну Ізраїлю - мав бути там, а не Мамедов.

Микола Буценко (до 56 кг) не програв фінальний бій. Просто судді були «заточені» на перемогу його суперника з Англії Пітера Макгрейла. Якщо болгарський суддя не віддав Миколі перший раунд, то що у нього в голові робиться?

Як місцеві уболівальники ставились до росіян?

У Харкові все було дуже культурно, вболівальники з повагою ставились до російських спортсменів. Одного разу тільки під час звучання гімну Росії, півзалу не встало. А ще Тищенка і Мамедова засвистали. Але не тому, що вони росіяни, а через несправедливе суддівське рішення на їхню користь.

На турнірі у складі збірної Ізраїлю виступав екс-українець, чемпіон Європи 2013 року Павло Іщенко.

Павло тренувався в мене чотири роки, я був його особистим тренером. Не мав права йому заборонити перехід. Попросив Федерацію дати добро. Але це не головне. Просто він мене сьогодні не цікавить як боксер в цій вазі. Тому що є Юрій Шестак, інші молоді спортсмени. До речі, в Харкові Іщенко вчинив, як патріот. Перед півфінальним боєм із Мамедовим він офіційно заявив, що якщо переможе росіянина, то проти українця у фіналі не вийде. Так, я ризикую. Але я впевнений, що сьогодні мої боксери сильніші за нього і повинні в нього вигравати. Якщо він переможе нашого боксера в чесному бою, означає, що на якомусь етапі я зробив помилку.

Збірна України тріумфувала на домашньому чемпіонаті Європи з боксу. Завоювала шість медалей: три золоті, срібну і дві бронзові. Це рекорд. Стала першою у загальнокомандному заліку