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Тренер Поветкина: Руденко может начать ломать и крушить

Иван Кирпа - о предстоящем бое украинца и россиянина

  • 30.06.2017 21:45
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Тренер российского супертяжеловеса Александра Поветкина Иван Кирпа охарактеризовал будущего соперника своего подопечного украинца Андрея Руденко, как умелого, хорошо обученного бойца:

«Руденко относится к представителям постсоветской школы бокса. Это сильная школа, и Андрей - хорошо обученный боксер. Он умеет все: может и умело встретить, и контратаковать, хорошо работает на ногах, и с пониманием бокса у него все в порядке. Агрессивно действует в атаке и может начать ломать и крушить. Но может и работать вторым номером. Сейчас у него другой тренер (Владимир Золотарев), и он совсем другой боксер, чем был три года назад. Поэтому мы готовы к различным вариантам развития событий: как к его работе на контратаках, так и к действиям на ближней и средней дистанции», - сказал Кирпа в интервью Р-Спорт.

Источник — Р-Спорт

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