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Гвоздик, Дженнингс, Уолтерс и Уайт вернутся на ринг 19 августа

Украинец проведет бой в Линкольне

  • 30.06.2017 22:38
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19 августа в андеркарте поединка за объединение всех чемпионских поясов в первом полусреднем весе между американцем Теренсом Кроуфордом (31-0, 22 КО) и намибийцем Джулиусом Индонго (22-0, 11 КО) состоится несколько очень интересных поединков.

На ринг Pinnacle Bank Arena в Линкольне, штат Небраска, 19 августа выйдет один из самых перспективных полутяжеловесов мира - украинец Александр Гвоздик (13-0, 11 КО).

В этом же турнире вернется после разгромного поражения от украинца Василия Ломаченко и бывший чемпион мира по версии WBA в полулегком весе ямаец Николас Уолтерс (26-1-1, 21 КО).

Также любителей бокса ждут сразу два интересных поединка супертяжеловесов - американца Брайанта Дженнингса (19-2, 10 КО) и британца Диллиана Уайта (20-1, 15 КО).

Ну, и восходящая звезда американского бокса Шакур Стивенсон (2-0, 1 КО) проведет свой третий бой на профи-ринге именно в андеркарте этого турнира.

Имена соперников Гвоздика, Уолтерса, Дженнингса, Уайта и Стивенсона будут объявлены позже.

Источник — Boxingnews

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