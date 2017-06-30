Гвоздик, Дженнингс, Уолтерс и Уайт вернутся на ринг 19 августа

19 августа в андеркарте поединка за объединение всех чемпионских поясов в первом полусреднем весе между американцем Теренсом Кроуфордом (31-0, 22 КО) и намибийцем Джулиусом Индонго (22-0, 11 КО) состоится несколько очень интересных поединков.



На ринг Pinnacle Bank Arena в Линкольне, штат Небраска, 19 августа выйдет один из самых перспективных полутяжеловесов мира - украинец Александр Гвоздик (13-0, 11 КО).



В этом же турнире вернется после разгромного поражения от украинца Василия Ломаченко и бывший чемпион мира по версии WBA в полулегком весе ямаец Николас Уолтерс (26-1-1, 21 КО).



Также любителей бокса ждут сразу два интересных поединка супертяжеловесов - американца Брайанта Дженнингса (19-2, 10 КО) и британца Диллиана Уайта (20-1, 15 КО).



Ну, и восходящая звезда американского бокса Шакур Стивенсон (2-0, 1 КО) проведет свой третий бой на профи-ринге именно в андеркарте этого турнира.



Имена соперников Гвоздика, Уолтерса, Дженнингса, Уайта и Стивенсона будут объявлены позже.